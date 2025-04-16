В желто-голубом наряде: принцесса Виктория появилась на государственном банкете в Амстердаме

Принцесса Виктория / © Getty Images

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Султан Омана посетил Нидерланды с государственным визитом. Прибыл он в эту страну по приглашению короля Виллема-Александра. Вечером, 15 апреля, король и королева устроили государственный банкет в Королевском дворце в Амстердаме в честь гостя, на котором присутствовали также принцесса Катарина-Амалия и двоюродный брат короля — принц Хайме Бурбон-Пармский и его жена принцесса Виктория.

Принц Хайме Бурбон-Пармский и его жена принцесса Виктория / © Getty Images

Пара привлекла внимание, поскольку они редкие гости на подобных мероприятиях. Однако образ Виктории нас очаровал — принцесса нарядилась в желто-голубой наряд, который дополнила тиарой с бриллиантами и сапфирами.

Рукава блузы Виктория немного подвернула из-за чего образ стал выглядеть более расслабленно и интересно. Также она дополнила лук клатчем и яркими туфлями малинового цвета. На запястьях принцессы можно заметить браслеты.

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Принцесса Виктория / © Getty Images

В браке пара с 2013 года: 3 октября состоялась гражданская церемония бракосочетания в Вейк-бей-Дюрстеде, а церковная — 5 октября в церкви Богоматери в Апелдорне. У супругов родились две дочери: принцесса Зита Клара и иринцесса Глория Ирена.