В желто-сером луке: королева Матильда на новой рабочей встрече

Ее Величество была запечатлена во время посещения мирового магазина OXFAM, который в этом году, как и сама Матильда, отмечает свое 50-летие.

На мероприятие королева приехала в желто-черном костюме с принтом "собачий зуб", под который надела серую водолазку и набросила длинное серое пальто. Обута Ее Величество была в остроносые черные сапоги на каблуках, а в руках несла квадратный серый клатч, который был отлично подобран под образ.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

У Матильды была классическая прическа, в ушах - золотые серьги-лепестки, браслет и часы - на запястье, а на пальце сверкало кольцо с сапфиром. Это одно из двух помолвочных колец королевы Матильды, подробнее о котором мы рассказывали вот здесь.

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