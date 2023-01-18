В желтом бикини с цветами: Эльза Хоск показала кадры с отпуска на Сен-Барте

Шведская модель Эльза Хоск похвасталась фигурой в бикини. Кадры были сделаны во время отдыха.

В своем блоге в Instagram Эльза публикует много фотографий в бикини, а также позируя на пляже в разных слитных купальниках. 34-летняя экс-"ангел" Victoria’s Secret почти два года назад стала мамой дочери Тууликки, но практически сразу вернулась в до родовую форму.

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На новых снимках, опубликованных звездой, Хоск позирует в светло-желтом бикини с розовым цветочным принтом. На шее у нее тонкая цепочка с круглым плоским кулоном, а в руках желтая плетеная сумка от FWRD.

Отдыхала знаменитость с семьей на Сен-Берте. Также в блоге она поделилась снимком лука в светло-салатовом платье без бретелек от Revolve и с этой же сумкой и написала в подписи: "Немного скучаю по Сен-Барту".

Многие звезды зимние каникулы проводят в теплых краях и часто выбирают именно Сен-Барт. Кадрами оттуда также в своем Instagram делилась бразильская модель Изабель Гулар.

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