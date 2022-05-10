В желтом костюме и с голубым шарфом: Екатерина Бужинская вышла в Софии на митинг в поддержку Украины

Певица продолжает активно поддерживать украинский народ в ожесточенной борьбе против российских оккупантов.
Екатерина Бужинская приняла участие в мирном митинге в поддержку Украины, состоявшемся в столице Болгарии вчера, 9 мая, когда страны ЕС празднуют свой национальный праздник – день Европы. Очень символично, что митинг солидарности с украинцами прошел именно в такой день.
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Пришли тысячи людей, протянувшихся вдоль длинной улицы. Они несли в руках сине-желтые флаги и флаги ЕС.
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"Многие люди объединились ради добра, свободы и мира в Украине", — сказала Бужинская в комментарии для ТСН.ua.
Митингующие прошлись к посольству России.
Екатерина вместе с украинскими и болгарами акапельно пели "Ой у лузі червона калина" – эта песня стала настоящим хитом и символом будущей победы Украины.
Артистка показала своим фолловерам в Instagram снимки с митинга.
"София вчера 09.05.2022. Эти фото для тех, кто говорит, что нет смысла бороться! Будет победа и мир!!!!! Добро победит зло!!!" – написала Екатерина.
Певица также рассказала, что вчера, 9 мая, у памятника советского солдата собрались русофилы, державшие русские флаги. Без потасовки там не обошлось.
Напомним, Бужинская призналась, что из-за активной поддержки Украины ей угрожают пророссийские болгары.
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