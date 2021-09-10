В желтом костюме и с ярким макияжем: невероятная Айрис Апфель отпраздновала 100-летие на вечеринке

В желтом костюме и с ярким макияжем: невероятная Айрис Апфель отпраздновала 100-летие на вечеринке

29 августа 2021 года самая яркая и неординарная жительница Нью-Йорка Айрис Апфель отмечала свой столетний юбилей. Серьезная дата для того, чтобы закатить шумную вечеринку, не правда ли?

Праздновала юбилей Айрис вчера, 9 сентября 2021 года, в Central Park Tower в Нью-Йорке. Айрис - коллекционер одежды и украшений, дизайнер интерьеров и бизнес-леди, которая в результате своей творческой роботы стала моделью и инфлюенсером, ведь в Instagram на нее подписано более миллиона фолловеров. Больше о ее интересной жизни вы можете подробнее почитать в нашем материале. А пока предлагаем вам рассмотреть новый яркий образ женщины-легенды.

На собственном дне рождения Айрис Апфель блистала. Она надела желтый костюм, который состоял из очень необычного верха с многочисленными рюшами и брюк со стрелками, сочетая их с туфлями в тон и с массивными украшениями на шее: фиолетовым ожерельем с желтыми деталями и большим браслетом на запястье.

Айрис Апфель / Getty Images

Неизменным элементом в образе Айрис являются большие очки в ярких оправах, в этот раз дама надела черные. Дополнила свой лук знаменитость лаконичной прической, красной помадой на губах и таким же маникюром.

Читайте также: Секрет долголетия: пять долгожителей в британской королевской семье

Айрис Апфель - рок-звездой мира моды (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку