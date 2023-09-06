Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В желтом купальнике и спасательном жилете: Иванка Трамп показала, как занимается серфингом

В желтом купальнике и спасательном жилете: Иванка Трамп показала, как занимается серфингом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
749
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В желтом купальнике и спасательном жилете: Иванка Трамп показала, как занимается серфингом

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа показала фолловерам, чем она занимается в Майами.

Иванка Трамп обожает приключения и активный отдых. На этот раз блондинка похвасталась в Instagram своими навыками серфинга. Она опубликовала фото и видео, на которых умело катается на волнах в Майами-Бич. Одета дочь экс-президента в сплошной желтый купальник, черный спасательный жилет и черную бейсболку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

(листайте вправо)

На фото также запечатлен ее младший сын Теодор, который радовался успехам мамы.

Напомним, в прошлый раз Иванка Трамп выложила в Instagram Stories снимок с отдыха, на котором она предстала в черном бикини и парео с принтом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
749
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация