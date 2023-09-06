В желтом купальнике и спасательном жилете: Иванка Трамп показала, как занимается серфингом

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа показала фолловерам, чем она занимается в Майами.

Иванка Трамп обожает приключения и активный отдых. На этот раз блондинка похвасталась в Instagram своими навыками серфинга. Она опубликовала фото и видео, на которых умело катается на волнах в Майами-Бич. Одета дочь экс-президента в сплошной желтый купальник, черный спасательный жилет и черную бейсболку.

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На фото также запечатлен ее младший сын Теодор, который радовался успехам мамы.

Напомним, в прошлый раз Иванка Трамп выложила в Instagram Stories снимок с отдыха, на котором она предстала в черном бикини и парео с принтом.

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