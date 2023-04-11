В желтом луке и серьгах-висюльках: королева Максима на публичном мероприятии в Амстердаме

Королева Максима с супругом королем Виллемом-Александром приветствовали сегодня президентскую чету Франции в Амстердаме.

Брижит Макрон и королева Максима с супругами / Фото: Associated Press

51-летняя королева приехала на встречу в желтом пальто с поясом на талии, из-под которого виднелось платье с принтом. Ее Величество надела головной убор в тон, а также в цвет основного наряда подобрала туфли на высоких шпильках и клатч. Она была в перчатках из сетки, с легким макияжем и собрала белокурые волосы в красивый низкий пучок и надела серьги-висюльки с камнями.

Королева сияла рядом с первой леди Франции Брижит Макрон, прежде чем они отправились наблюдать за почетным караулом. У президента Франции в Амстердаме запланировано несколько мероприятий. Эммануэль возложит венок к национальному памятнику возле дворца в историческом центре города, после чего отправится в Гаагу на встречу с лидерами обеих палат парламента, прежде чем выступить с речью.

Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Вечером президентская чета вернется в Амстердам на банкет, который устроит для них король Виллем-Александр. А значит, мы увидим королеву Максиму в вечернем наряде и, возможно, даже в тиаре.

Брижит Макрон и королева Максима / Фото: Associated Press

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