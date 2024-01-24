В желтом наряде и замшевых ботфортах: Джилл Байден с мужем приняла участие в предвыборном мероприятии

Первая леди США выбрала для своего выхода красивый яркий образ.

Фотографы запечатлели, как президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден шли по южной лужайке Белого дома на борт Marine One в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентские супруги отправились в Манассас, штат Вирджиния, на предвыборное мероприятие.

Байдены выступили на сцене в университетском городке Университета Джорджа Мэйсона. В ходе кампании обсуждали права на аборты. Приоритетом предвыборной кампании Джо Байдена является возвращение американским женщинам права на аборт.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди, как всегда, выглядела великолепно. На ней был желтый костюм, состоявший из элегантного удлиненного жакета и платья-футляра. Наряд Джилл скомбинировала с черными замшевыми ботфортами с желтыми молниями по бокам и на высоких ботфортах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Утеплилась супруга президента черным шарфом и черными перчатками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила прической с локонами, очками-авиаторами, макияжем с акцентом на глазах, серьгами с камнями, цепочками с подвесками и золотыми браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и черные туфли.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Джилл Байден в розовом платье и жемчугах приехала в Чикаго.

Читайте также: