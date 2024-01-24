В желтом наряде и замшевых ботфортах: Джилл Байден с мужем приняла участие в предвыборном мероприятии

Первая леди США выбрала для своего выхода красивый яркий образ.
Фотографы запечатлели, как президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден шли по южной лужайке Белого дома на борт Marine One в Вашингтоне.
Президентские супруги отправились в Манассас, штат Вирджиния, на предвыборное мероприятие.
Байдены выступили на сцене в университетском городке Университета Джорджа Мэйсона. В ходе кампании обсуждали права на аборты. Приоритетом предвыборной кампании Джо Байдена является возвращение американским женщинам права на аборт.
Первая леди, как всегда, выглядела великолепно. На ней был желтый костюм, состоявший из элегантного удлиненного жакета и платья-футляра. Наряд Джилл скомбинировала с черными замшевыми ботфортами с желтыми молниями по бокам и на высоких ботфортах.
Утеплилась супруга президента черным шарфом и черными перчатками.
Аутфит Джилл дополнила прической с локонами, очками-авиаторами, макияжем с акцентом на глазах, серьгами с камнями, цепочками с подвесками и золотыми браслетами.
Джо Байден был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и черные туфли.
Напомним, ранее Джилл Байден в розовом платье и жемчугах приехала в Чикаго.
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