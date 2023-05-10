В желтом пальто и костюме в тон: снова яркая королева Максима вышла в свет

Сегодня Их Королевские Величества побывали на паруснике принцессы Беатрикс в порту Терсхеллинг. Королева Максима в этот раз надела насыщенный желтый брючный костюм, к которому подобрала пальто чуть темнее по тону и черный топ под жакет.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Обута королева была в черные туфли на каблуках, под мышкой у нее был черный кожаный клатч, а в волосах - объемный цветок с вуалью. Маникюр Ее Величества, как обычно, был выполнен в бордовом цвете, на пальцах сверкало несколько колец. В ушах были серьги-висюльки, а макияж на лице - достаточно сдержанный, лишь с акцентом на глазах.

Король надел на встречу классический черный костюм, под который подобрал белоснежную рубашку и галстук голубого оттенка.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Максима в пудрово-розовом костюме и в стильном тренче попала под дождь, но настроения это королевской особе не испортило.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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