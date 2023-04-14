В желтом пальто Louis Vuitton и на каблуках: Брижит Макрон с королевой прогулялась по цветочному парку

У первой леди Франции была насыщенная программа во время пребывания в Амстердаме.
В рамках официального визита в Нидерланды Брижит Макрон вместе с королевой страны Максимой прогулялись по королевскому парку цветов Кекенхоф в городе Лиссе.
Первая леди Франции выбрала для своего выхода желтое короткое пальто от Louis Vuitton, которое у воротника было украшено коричневым кожаным лоскутом с логотипом бренда.
Под верхней одеждой на ней была черная водолазка и черные прямые брюки. Обула она черные кожаные туфли на высоких каблуках.
Аутфит Макрон дополнила объемной укладкой, темными очками на лице и кольцом с массивным камешком.
А королева Максима скомбинировала яркий красный костюм от Joseph с клетчатым пальто и замшевыми туфлями в тон.
Напомним, вчера, 13 апреля, Брижит Макрон исполнилось 70 лет. По этому случаю мы собрали подборку ее эффектных выходов.
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