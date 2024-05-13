В желтом платье без рукавов: Меган Маркл повторила образ во время приема в Нигерии

В воскресенье в День матери Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри посетила прием в Доме губернатора в Лагосе.

В этот раз герцогиня Сассекская появилась на публике в желтом платье без рукавов от Carolina Herrera, которое носила ранее минимум дважды – во время фотосессии, когда была беременна дочерью Лилибет и на первом дне рождении ее сына Арчи.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

К платью Меган подобрала розовые босоножки на каблуках Aquazzura, серьги-диски Jennifer Meyer Jewelry и золотое ожерелье Aurate New York за 15 тысяч долларов. На запястье Меган носила все те же браслеты - теннисный от Ariel Gordon Jewelry, Сartier и еще один браслет от Lorraine Schwartz.

Принц Гарри дополнил пиджак и брюки, которые носил ранее черным галстуком.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

В ходе визита в резиденцию губернатора обсуждались вопросы психического здоровья, а также "Игры непокоренных" принца Гарри, а конкретнее вопрос о том, в какой момент их можно будет провести в Нигерии.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Завершение их путешествия в Лагосе имело особое значение, поскольку оно отражало исторический визит родителей принца Гарри, короля Чарльза и принцессы Дианы, во время официального государственного визита в 1990 году.

Принцесса Диана и принц Чарльз посещают Государственный дом в Лагосе, Нигерия, март 1990 года. Диана одета в яркое платье Bellville Sassoon. / Фото: Getty Images

Во время своей официальной поездки Сассекские выступали за осведомленность о психическом здоровье и рекламировали "Игры непокоренных", в которых Нигерия впервые приняла участие в прошлом году.

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