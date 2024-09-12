В лимонном платье и синей шляпе: герцогиня Софи приехала на вечеринку в эффектном аутфите

Герцог и герцогиня Эдинбургские встретили гостей на вечеринке в саду, которая прошла в замке Хиллсборо в Северной Ирландии. Гости были приглашены в знак признания их работы по оказанию положительного влияния на местное сообщество.

59-летняя Софи выглядела великолепно в платье лимонного цвета от Beulah London, которое дополняли васильково-синее пальто от Suzannah London, темно-синяя шляпа с вуалью от Jane Taylor и сумка от Sophie Habsburg темно-синего цвета. Образ Софи завершила парой туфель Jimmy Choo и комплектом сверкающих бриллиантовых серег-колец от G Collins & Sons. Ее волосы были собраны в низкий пучок, а на лице был легкий дневной макияж.

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Принц Эдвард выглядел элегантно в черном костюме, белой рубашке и светло-голубом галстуке. Королевские поклонники, комментируя фотографии принца и герцогини отметили, какой прекрасный образ выбрала Софи для появления на публике и, как ей к лицу желто-синие оттенки.

Напомним, ранее мы показывали в каком луке герцогиня Эдинбургская Софи с мужем ходила на музыкальный фестиваль.

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