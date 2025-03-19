В желтом платье и с белым клатчем в руках: роскошный выход королевы Рании

Ифтар - это вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан. Проводится до или после вечерней молитвы.

Королева Иордании написала, что встретилась с женщинами Мадабы, сообщив, что встреча прошла очень тепло, а также поделилась на своей странице в Instagram фото и видео.

"Вчерашний ифтар в Мадабе, стране красоты и мозаики", – подписала кадры из видео королева.

Рания приехала на встречу в макси-платье насыщенного желтого цвета с длинными рукавами, декором на груди и золотистым поясом на талии, которое сочетала с белым клатчем и туфлями оттенка металлик на каблуках. У нее была красивая укладка и макияж на лице.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Ранее мы показывали, какой яркий лук выбрала королева Иордании для встречи с молодежью.

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