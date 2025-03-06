В желтом платье и с красным маникюром: королева Максима сходила на концерт

Король Виллем-Александр и королева Максима посетили еще одно мероприятие в рамках своего визита на Кипр.

Королевская чета Нидерландов присутствовала на концерте нидерландского арфиста Реми ван Кестерена в Никосии. Максима приехала на концерт в желтом платье с цветами длины миди, дополниа нвряд горчичными туфлями-лодочками на каблуках и шарфом, который держала в руках. У нее в руке также был небольшой бронзовый клатч, волосы королева распустила и сделала насыщенный макияж глаз, а в уши надела серьги-висюльки. Ногти королевы были накрашены красным лаком.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король был одет в черный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку черного цвета.

А накануне королева Максима в бордовом платье и широкополой шляпе сходила с мужем на экскурсию.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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