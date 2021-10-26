В желтом платье и с улыбкой: 95-летняя Елизавета II дала аудиенцию

95-летняя монарх впервые появилась на публике после того, как была госпитализирована в больницу на прошлой неделе.

Сегодня Ее Величество Елизавета II по видеосвязи дала аудиенцию послу Республики Корея. Находится королева в своей резиденции в Виндзорском замке.

Монарх прекрасно выглядела в желтом платье с двумя рядами пуговиц, колье-трехнити из жемчуга, с идеальной кудрявой укладкой и макияжем на лице. Придворные врачи сообщали, что госпитализация Елизаветы II стала вынужденной мерой для того, чтобы проверить некоторые анализы и провести обследования. Но серьезных проблем со здоровьем у королевы нет.

Королева Елизавета II / Getty Images

Впрочем, это не отменяет того факта, что было решено: теперь дети и родственники Елизаветы II будут сопровождать ее на публичных мероприятиях или же посещать их вместо королевы, если ей по состоянию здоровья врачи будут рекомендовать остаться дома.

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