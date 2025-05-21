В желтом платье и своих свадебных серьгах: принцесса Кейт блистала на садовой вечеринке

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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Кейт и Уильям чествовали гостей в садах Букингемского дворца. Это первая садовая вечеринка в этом году, которую посетили супруги. В последний раз Кейт посещала это сезонное мероприятие в 2023 году.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса появилась в желтом платье от Emilia Wickstead и шляпе Philip Treacy, платье Кейт уже носила на службе благодарения в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году, а шляпу надевала в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Также Кейт носила свои свадебные серьги Robinson Pelham — это подарок ее родителей Кэрол и Майкла Миддлтонов.

Принцесса Кейт / © Associated Press

У Кэтрин была красивая прическа, собранная в низкий пучок, а на лице макияж в натуральных оттенках.

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Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям выглядел элегантно во фраке и цилиндре, а в руках нес зонт-трость.

На садовой вечеринке в этот день также присутствовали герцогиня Эдинбургская Софи, принц Эдвард, принцесса Евгения и Зара Тиндалл.

Принц Уильям и принцесса Кейт, принц Эдвард и герцогиня Софи / © Associated Press

Напомним, на первых двух садовых вечеринках присутствовали король Чарльз и королева Камилла, но вчера они мероприятие пропустили, так как отправились с визитом в Canada House в Лондоне.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

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