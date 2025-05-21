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В желтом платье и своих свадебных серьгах: принцесса Кейт блистала на садовой вечеринке
Принцесса Уэльская впервые за два года посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце вместе со своим мужем принцем Уильямом.
Кейт и Уильям чествовали гостей в садах Букингемского дворца. Это первая садовая вечеринка в этом году, которую посетили супруги. В последний раз Кейт посещала это сезонное мероприятие в 2023 году.
Принцесса появилась в желтом платье от Emilia Wickstead и шляпе Philip Treacy, платье Кейт уже носила на службе благодарения в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году, а шляпу надевала в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Также Кейт носила свои свадебные серьги Robinson Pelham — это подарок ее родителей Кэрол и Майкла Миддлтонов.
У Кэтрин была красивая прическа, собранная в низкий пучок, а на лице макияж в натуральных оттенках.
Принц Уильям выглядел элегантно во фраке и цилиндре, а в руках нес зонт-трость.
На садовой вечеринке в этот день также присутствовали герцогиня Эдинбургская Софи, принц Эдвард, принцесса Евгения и Зара Тиндалл.
Напомним, на первых двух садовых вечеринках присутствовали король Чарльз и королева Камилла, но вчера они мероприятие пропустили, так как отправились с визитом в Canada House в Лондоне.