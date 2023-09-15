В желтом платье и в лубутенах с шипами: принцесса София с мужем появилась на праздничном мероприятии

Его единственный сын принц Карл Филипп с супругой принцессой Софией посетили мероприятие, посвященное 50-й годовщине со дня коронации короля Швеции Карла Густава. Они посетили службу в Королевской дворцовой церкви в Стокгольме.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

15 сентября 1973 года Карл Густав стал королем Швеции после смерти своего деда Густава VI Адольфа. 19 сентября он принял необходимые королевские заверения во время внеочередного заседания кабинета министров. После этого он предстал перед парламентом, дипломатическим корпусом, судом в Государственном зале Королевского дворца, где произнес речь. На заседании кабинета министров король объявил, что его царственным именем будет Карл XVI Густав, король Швеции.

Кронпринцесса Виктория и король Карл Густав / Фото: Getty Images

Принцесса София приехала на праздничное мероприятие в платье миди теплого оттенка с длинными рукавами и широким поясом, которое дополнила плоской шляпой в тон, лимонными туфлями-лодочками с шипами от Christian Louboutin, серыми перчатками и серым клатчем. Образ София дополнила несколькими драгоценными браслетами на запястьях, красивой волнистой укладкой и красивым макияжем.

Ее супруг принц Карл Филипп тоже выглядел очень стильно и был в синем-костюме, белой рубашке и темно-синем галстуке в принт.

Мероприятие также посетили младшая дочь короля Карла Густава и королевы Сильвии – принцесса Мадлен с супругом Кристофером О’Ниллом и наследный принц Дании Фредерик с супругой кронпринцессой Мэри.

Принцесса Мадлен и Кристофер О'Нил / Фото: Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

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