В желтом платье и забавной цветочной шляпе: как королева Елизавета II ездила в Гану

За время своего 70-летнего правления королева Елизавета II очень много путешествовала.

Этот кадр было сделано 16 ноября 1961 года, спустя девять лет после того, как Елизавета взошла на британский престол, заменив своего отца короля Георга VI, с которым была очень близка.

На снимке королева запечатлена во время визита в Гану, она беседует с высшими руководителями во время экскурсии по арене Дурбар на стадионе Кумаси. Одета Елизавета в тот день была в желтое платье и забавную цветочную шляпу. У нее на шее жемчужное ожерелье, маленькие жемчужные серьги в ушах, а на груди - бриллиантовая брошь в виде крупного банта, которую королева носила часто на протяжении всей своей жизни.

Королева Елизавета II, 16 ноября 1961 года / Фото: Associated Press

Она в белых высоких перчатках и в белых туфлях на каблуках, а в руке держит сумку белого цвета на короткой ручке.

Королева Елизавета II всегда любила ярко одеваться и объясняла это тем, что ее всегда должно быть хорошо видно в толпе. Ранее мы показывали вам образы королевы Елизаветы II за историю ее 70-летнего правления.

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