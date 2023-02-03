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В желтом платье и жемчугах: королева Максима покорила еще одним луком в туре

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В желтом платье и жемчугах: королева Максима покорила еще одним луком в туре

Королева Максима / Фото: Getty Images

В день 21-й годовщины своей свадьбы королева Максима и король Виллем-Александр посетили район Шарлоо в рамках тура по Карибским островам.

В присутствии своей старшей дочери - принцессы Катарины-Амалии - и других людей, король и королева повесили замок любви на специальную металлическую конструкцию, созданную для того, чтобы влюбленные закрепляли на ней свои замки в честь своих отношений.

Королева Максима с мужем и дочерью / © Getty Images
Королева Максима с мужем и дочерью / Фото: Getty Images

В этот особенный для королевской четы день Максима выглядела особенно ярко. Она облачилась в желтое платье от Natan Couture свободного кроя, обула туфли-лодочки из змеиной кожи и подобрала клатч им в тон. Обувь и сумка также были от любимого бренда королевы Natan Couture.

На голове у Максимы была лаконичная шляпа от La Maison Fabienne Delvigne, на шее – жемчужное ожерелье, а в ушах – серьги из жемчуга от  Steltman Jeweler. Также Максима надела часы, сделала светлый маникюр и легкий дневной макияж.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр был в белой рубашке и синих брюках, а пиджак он, очевидно, снял. Пару сфотографировали, когда они закрепляли свой замок на конструкцию. А рядом стояла их дочь Катарина-Амалия. На девушке была цветастая блузка, красные брюки со стрелками, нюдовые туфли на каблуках и синий клатч в руках.

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Дата публикации
Просмотры
626
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