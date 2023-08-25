В желтом платье с синими цветами: Саломия Витвицкая продемонстрировала красивый аутфит

Соломия Витвицкая опубликовала в Instagram новое фото, которое сделала на балконе офиса.

Ведущая предстала в красивом образе. На телезвезде было желтое платье с вышитыми синими цветами на рукавах от украинского дизайнера Юлии Магдич. Талию Соломия подчеркнула желтым поясом с синими и розовыми кистями.

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Витвицкая дополнила аутфит прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Напомним, на День Независимости красивые вышиванки одели также Ирина Билык и Павло Зибров.

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