В желтом платье с синими цветами: Саломия Витвицкая продемонстрировала красивый аутфит

Ведущая надела платье-вышиванку от украинского дизайнера.
Соломия Витвицкая опубликовала в Instagram новое фото, которое сделала на балконе офиса.
Ведущая предстала в красивом образе. На телезвезде было желтое платье с вышитыми синими цветами на рукавах от украинского дизайнера Юлии Магдич. Талию Соломия подчеркнула желтым поясом с синими и розовыми кистями.
Витвицкая дополнила аутфит прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах.
Напомним, на День Независимости красивые вышиванки одели также Ирина Билык и Павло Зибров.
Читайте также:
- На премьере фильма "Миссия невозможна" с Томом Крузом: Витвицкая в пудровом платье, Добрыднева – в стильных очках
- В голубом платье-вышиванке: Соломия Витвицкая продемонстрировала красивый образ от украинской дизайнера
- В костюме-тройке и серьгах-пусетах: Елена Зеленская дала интервью Соломии Витвицкой