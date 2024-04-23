В желтом топе и голубой юбке: королева Максима в ярком аутфите сходила с семьей на концерт

А 22 апреля король Виллем-Александр и королева Максима, а также его мать принцесса Беатрис и младший брат принц Константин с супругой принцессой Лаурентин присутствовали на концерте в честь Дня короля в Эммене.

На концерт в театре Атлас королева Максима приехала в желтом топе с длинными рукавами Natan Couture и шелковой расклешенной юбке с высокой талией тоже от Natan Couture красивого голубого цвета. Образ Ее Величества дополнял клатч Bottega Veneta голубого цвета и замшевые туфли-лодочки на каблуках небесно-голубого цвета от ее любимого бренда Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима распустила волосы и сделала насыщенный макияж, надела серьги-висюльки с синими камнями и несколько золотых браслетом на запястья, в сочетании с часами на черном кожаном ремешке. У королевы также был сделан светлый маникюр.

Принцесса Лаурентин, король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

Ее супруг король Виллем-Александр был в темно-синем костюме, белой рубашке и с фиолетовым галстуком. Рядом с королем и королевой была запечатлена супруга принца Константина – принцесса Лаурентин. Она была в белой рубашке и золотой юбке-миди, к ней подобрала босоножки на каблуках, а в руках держала клатч с россыпью пайеток. Из украшений на принцессе был золотой чокер, серьги-висюльки, золотое кольцо с зеленым камнем на пальце и ее обручальное кольцо. Она также сделала красный маникюр и выразительный макияж.

Мать короля – принцесса Беатрикс – приехала в пестром жакете и черных брюках, с черной накидкой сверху и в черных туфлях на невысоких каблуках.

Принцесса Беатрикс / Фото: Getty Images

Напомним, недавно король и королева Нидерландов сопровождали королевскую чету Испании во время их трехдневного государственного визита в Амстердам.

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