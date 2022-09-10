В желтом тренче и с чемоданом: министр иностранных дел Германии с визитом в Киеве

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в украинскую столицу с неанонсированным визитом.

Фотографы запечатлели, как политик сидела в купе поезда. На ней был желтый тренч и джинсы. На лицо она надела черную защитную маску.

Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Из поезда в Киеве Барбок вышла в том же желтом тренче, черных прямых штанах и черных ботильонах на танкетке. Она держала чемодан и черную вместительную сумку на плече.

Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Министр уже успела посетить на Киевщине проект по разминированию, профинансированный Германией.

Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Анналену в черной куртке сфотографировали на фоне уничтоженного автомобиля.

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