Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В желтом тренче и с чемоданом: министр иностранных дел Германии с визитом в Киеве

Дата публикации
Просмотры
2202
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В желтом тренче и с чемоданом: министр иностранных дел Германии с визитом в Киеве

Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Анналена Бербок неанонсированно посетила Украину.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в украинскую столицу с неанонсированным визитом.

Фотографы запечатлели, как политик сидела в купе поезда. На ней был желтый тренч и джинсы. На лицо она надела черную защитную маску.

Анналена Бербок / © Getty Images
Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Из поезда в Киеве Барбок вышла в том же желтом тренче, черных прямых штанах и черных ботильонах на танкетке. Она держала чемодан и черную вместительную сумку на плече.

Анналена Бербок / © Getty Images
Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Министр уже успела посетить на Киевщине проект по разминированию, профинансированный Германией.

Анналена Бербок / © Getty Images
Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Анналену в черной куртке сфотографировали на фоне уничтоженного автомобиля.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация