В желтом тренче и с чемоданом: министр иностранных дел Германии с визитом в Киеве

Анналена Бербок неанонсированно посетила Украину.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в украинскую столицу с неанонсированным визитом.
Фотографы запечатлели, как политик сидела в купе поезда. На ней был желтый тренч и джинсы. На лицо она надела черную защитную маску.
Из поезда в Киеве Барбок вышла в том же желтом тренче, черных прямых штанах и черных ботильонах на танкетке. Она держала чемодан и черную вместительную сумку на плече.
Министр уже успела посетить на Киевщине проект по разминированию, профинансированный Германией.
Анналену в черной куртке сфотографировали на фоне уничтоженного автомобиля.
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