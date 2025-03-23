В желтом жакете-блузке с V-образным вырезом: яркий выход премьер-министра Латвии

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла участие в саммите ЕС, который состоялся в здании Европейского совета в Брюсселе. Там он появился в ярком образе.

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

На Силине был притал желтый жакет-блузка с V-образным вырезом и таким же тканевым поясом на талии. Верх она скомбинировала с черной юбкой-карандаш и черными туфлями.

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Эвика дополнила аутфит красивой прической с локонами и нежным макияжем.

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Эвика Силиня продемонстрировала лук в платье миди трендового шоколадного цвета с рукавами три четвертых и V-образным вырезом.

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