В желтом жакете и очень особенных серьгах: принцесса Кейт с мужем Уильямом на молодежном форуме

Супруги побеседовали с молодыми людьми, участвующими в серии семинаров, посвященных эмоциям, отношениям и общественной деятельности, на заводе Factory Works в Бирмингеме.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Кейт сегодня была в ярко-желтом жакете от LK Bennett, черном топе и в черных широких брюках. Также принцесса дополнила образ серьгами в форме звезды, подаренными королевской особе тренером клуба регби Мейденхеда Сарой Рентон, которые были сделаны в память о дочери миссис Рентон, Исси, которая трагически покончила с собой в возрасте 17 лет в начале этого года после борьбы с депрессией.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Кейт получила этот подарок во время поездки в регбийный клуб в июне. Тогда миссис Рентон сказала: "Моя дочь Исси покончила с собой. Доходы от сережек пойдут в Brave Minds, благотворительную организацию в области психического здоровья, которая поддерживает детей, использующих платформы регбийных клубов. Психическое здоровье – очень важная проблема. Она была чудесна, Исси, настоящий глоток свежего воздуха. У нее были замечательные-прекрасные друзья, она окружала себя лучшими людьми. Но она также боролась с депрессией. Все оказалось сложнее, чем должно было быть. Мы думали, что она явно чувствует себя лучше, чем это было на самом деле", - сказала тогда миссис Рентон.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Миссис Рентон добавила, что Кейт сказала ей, что будет носить серьги в будущем. И вот сегодня принцесса Уэльская выполнила свое обещание. Образ Кейт был дополнен красивой укладкой волнами и легким макияжем.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали выходы принцессы Кейт в высоких сапогах.

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