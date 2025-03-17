В желтом жакете и серых брюках: королева Матильда продемонстрировала стильный весенний образ

Королева Бельгии посетила сегодня театр, где побывала на интересном мастер-классе в Брюсселе.

Ее Величество посетила мастер-класс по пению в федеральном оперном театре Бельгии, организованный в рамках программы "Un pont entre deux mondes".

Королева Матильда выбрала в этот раз для выхода на публику яркий желто-серый наряд. На ней была желтая блузка с высокой горловиной, жакет ей в тон и серые брюки-клеш со стрелками. Королева сделала свою фирменную прическу, едва заметный макияж на лице и надела золотые серьги в виде лепестков, а также надела любимый браслет на запястье.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Кстати, несколько дней назад в наряде нежно-голубого цвета королева Матильда появилась на рабочем мероприятие в Брюгге.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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