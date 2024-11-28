В желтом жакете и синей юбке: королева Максима в ярком луке приехала на обед с мужем

Нидерландская монаршая чета появилась на обеде Uitblinkerslunch во дворце Нордейнде в Гааге. Обед предназначен для людей, которые добились исключительных достижений в спорте, профессии, искусстве или науке.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королева Максима приехала на обед в желтом жакете и синей юбке-миди в принт от любимого бренда Maison Natan, дополнив его туфлями-лодочками на каблуках Gianvito Rossi. У королевы были распущены волосы, в ее ушах были серьги-висюльки с сапфирами и кольцо с крупным сапфиром на пальце. Также образ королевы был дополнен несколькими браслетами, часами на запястье и бордовым маникюром.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Ее муж Виллем-Александр бы одет в синий костюм, а его лук отлично гармонировал с образом супруги.

Напомним, в прошлый выход королева Максима приехала на церемонию в платье, которое носила много лет назад.

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