В желтом жакете и синей юбке: премьер-министр Эстонии в образе в цветах украинского флага встретилась с Зеленским

Кая Каллас в поддержку Украины оделась в сине-желтый наряд.

Вчера, 11 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретила у себя в гостях в Таллинне президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего с рабочим визитом.

Кая Каллас и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Для этой встречи Каллас выбрала образ в цветах украинского флага. На ней была синяя юбка за колени, белый топ и желтый жакет, к которому она прикрепила брошь в виде сине-желтого цветка.

Кая Каллас и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Свой аутфит премьер дополнила черными туфлями. Она сделала аккуратную укладку, макияж с коралловой помадой, уши украсила лаконичными серьгами, а руку – часами и кольцом.

Кая Каллас и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский был одет в свитшот цвета хаки, штаны карго и коричнево-бежевые кроссовки.

Кая Каллас и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Напомним, Кая Каллас на Европейском саммите в Гранаде появилась в голубом костюме, состоявшем из юбки за колени и блузки с короткими рукавами и узлом на животе.

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