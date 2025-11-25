В желтом жакете и синей юбке: верховная представительница ЕС в образе в цветах украинского флага предстала на форуме

Кайя Каллас / © Associated Press

Экс-премьер-министр Эстонии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приняла участие в круглом столе, который состоялся в рамках заседания Индо-Тихоокеанского министерского форума ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе.

Политик предстала там в деловом образе в цветах украинского флага. Она была одета в желтый жакет с круглым воротником, скрытой пуговицей и накладными карманами и темно-синюю юбку-карандаш. Лук Кая дополнила белым топом.

К жакету Каллас прикрепила сине-желтую брошь в виде вязаного 3D-цветка. Она сделала прическу с пучком и макияж с розовой помадой.

Кстати, в этом аутфите Кайя Каллас появляется на политических мероприятиях уже не впервые.