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В желтой блузке и юбке-карандаше: жена Сергея Тигипко снялась в стильной глянцевой фотосессии

В желтой блузке и юбке-карандаше: жена Сергея Тигипко снялась в стильной глянцевой фотосессии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
689
Время на прочтение
2 мин
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В желтой блузке и юбке-карандаше: жена Сергея Тигипко снялась в стильной глянцевой фотосессии

Алла Зиневич/Instagram

Алла Зиневич показала красивые образы на страницах журнала.

Жена бывшего вице-премьера Украины, бизнесмена и банкира Сергея Тигипко — Алла Зиневич — отметила свое 38-летие. По этому поводу женщина снялась в стильной фотосессии для журнала L'Officiel Ukraine.

Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Зиневич продемонстрировала эффектные образы. Она предстала перед камерой в желтой блузке с золотистыми пуговицами от украинского бренда Iva Nerolli и белой юбке-карандаш с разрезом. Дополнили лук аккуратная прическа, элегантные серьги, кольцо Guzema Fine Jewelry и нежный макияж.

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На другом фото – черно-белом – Алла запечатлена в белой рубашке и с длинными серьгами в виде колосьев пшеницы от украинского бренда Bevza.

Позировала она также в синем брючном костюме и с кулоном в виде герба на цепочке.

"Я очень ценю то, что бренды сейчас работают. Поэтому я хочу посвятить нашу съемку им. Это большая поддержка страны, экономики и армии. Низкий поклон и мой призыв покупать все, что сделано в Украине. Давайте поддерживать друг друга в это сложное время, вместе мы непобедимы! У нас одна мотивация – победа. И весь бизнес идет к этому, поддерживая экономику страны на своем фронте", — написала Зиневич в посте.

Напомним, Алла Зиневич рассказала, что помогает держать себя в прекрасной форме.

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Дата публикации
Просмотры
689
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