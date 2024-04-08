В желтой рубашке и со стильными серьгами: Елена Зеленская на встрече в Киеве

Елена Зеленская встретилась в Киеве с директором по вопросам образования и навыков международной Организации экономического сотрудничества и развития – Андреасом Шляйхером.

Фотографии со встречи она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская и Андреас Шляйхер / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди отметила, что Андреас Шляйхер разработал тестирование PISA (международный рейтинг качества образования), в котором участвует Украина.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Оно не проверяет, усвоили ли ученики содержание образовательной программы, а оценивает, как они могут использовать полученные знания и навыки в реальной жизни.

И здесь ментальное здоровье – и учителей, и детей – играет очень немаловажную роль. Говорили об этом сегодня с господином Шляйхером в контексте возможного сотрудничества в этом направлении", – написала Зеленская.

Андреас Шляйхер и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там супруга президента предстала в черном деловом костюме и желтой рубашке. Образ Елена дополнила красивой прической с легкими локонами, нежным макияжем и стильными золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская появилась на обложке словенского издания в наряде на запах и с брошью-колоском.

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