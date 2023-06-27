Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В жемчугах, блестящем платье и накидке цвета вареного лосося: дочь Джо Байдена на государственном ужине

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
933
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В жемчугах, блестящем платье и накидке цвета вареного лосося: дочь Джо Байдена на государственном ужине

Эшли Байден / Фото: Associated Press

42-летняя Эшли Байден выглядела прекрасно на мероприятии в Белом доме.

Дочь президента США Джо Байдена и Джилл Байден – Эшли Байден посетила государственный ужин в Белом доме. Для такого события она выбрала роскошный вечерний аутфит.

На Эшли было блестящее платье макси с пайетками, декольте и накидкой цвета вареного лосося. Аутфит она дополнила украшением со множеством нитей жемчуга. Обута Байден была в молочные туфли на высокой платформе и каблуках.

Эшли Байден / © Associated Press
Эшли Байден / Фото: Associated Press

Эшли сделала укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка и завершила лук браслетом с жемчужиной и кольцами.

Напомним, мама Эшли – Джилл Байден – на государственном ужине сияла в элегантном изумрудном платье от Ralph Lauren с блестящими стразами и пикантным вырезом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
933
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация