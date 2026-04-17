- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
В жемчугах и голубом наряде с кружевом: императрица Масако на весенней вечеринке в саду
Ямператрица Японии в нежном ансамбле появилась на традиционном мероприятии в саду.
Император Японии Нарухито и императрица Масако устроили традиционную весеннюю вечеринку в императорском саду дворца Акасака в Токио. В мероприятии приняли участие члены императорской семьи.
Императрица появилась там в нежном образе. Она была одета в голубой ансамбль, который состоял из платья миди и жакета с белым кружевом на воротнике и манжетах.
Аутфит Масако дополнила голубой шляпой с белым кружевом, таким же клатчем и белыми перчатками. Обута она была в бело-голубые кожаные туфли на удобных каблуках.
Ее Величество сделала макияж с черными стрелками, уши украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею — жемчужным ожерельем.
Император надел черный фрак, серый жилет, белую рубашку, бежевый полосатый галстук и серые полосатые брюки.
Напомним, на вечеринке в саду присутствовала также дочь императорской четы — принцесса Айко, которая надела костюм бледно-лавандового цвета с кружевными акцентами.