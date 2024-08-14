В жемчугах и голубом платье с флористической вышивкой: японская принцесса Цугуко на памятном мероприятии

Японская принцесса выбрала для своего выхода нежный образ.
Принцесса Цугуко почтила память жертв атомной бомбардировки в Национальном мемориальном зале мира в Нагасаки. Она положила букет цветов к мемориалу.
Там она появилась в голубом платье с белой флористической вышивкой, сверху которого надела белый кружевной жакет с рукавами три четверти.
Аутфит Цугуко дополнила элегантной белой шляпой, белыми перчатками, жемчужными серьгами-каплями, жемчужным ожерельем, часами и брошью на лацкане.
Напомним, японская принцесса Кико в белом платье и жакете с интересным принтом появилась на мероприятии.
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