В жемчугах и голубом платье с флористической вышивкой: японская принцесса Цугуко на памятном мероприятии

Японская принцесса выбрала для своего выхода нежный образ.

Принцесса Цугуко почтила память жертв атомной бомбардировки в Национальном мемориальном зале мира в Нагасаки. Она положила букет цветов к мемориалу.

Там она появилась в голубом платье с белой флористической вышивкой, сверху которого надела белый кружевной жакет с рукавами три четверти.

Принцесса Цугуко / Фото: Getty Images

Аутфит Цугуко дополнила элегантной белой шляпой, белыми перчатками, жемчужными серьгами-каплями, жемчужным ожерельем, часами и брошью на лацкане.

Напомним, японская принцесса Кико в белом платье и жакете с интересным принтом появилась на мероприятии.

Читайте также: