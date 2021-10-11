В жемчугах и интересной шляпе: как выглядела мама королевы Елизаветы II в 40-х годах

В жемчугах и интересной шляпе: как выглядела мама королевы Елизаветы II в 40-х годах

В фотоархиве родителей королевы Елизаветы II сохранилось очень много интересных кадров.

Сегодня вспоминаем, как в этот день – 11 октября 1940 года, король Георг VI и его красавица-супруга Елизавета Боуз-Лайон нанесли визит в общественный центр питания в Южном Лондоне.

Король был в военной форме и фуражке, а Елизавета - в темном пальто, шляпе, напоминающей берет, и с белым клатчем под мышкой. На шее у королевы было жемчужное ожерелье из пяти нитей, также она была в перчатках, с драгоценным браслетом на запястье, серьгах и с брошью в виде кленового листа.

Британский король Георг VI и королева Елизавета / Associated Press

Королева Елизавета обожала выполнять свои обязанности супруги короля и всегда с удовольствием это делала. Продолжила свое дело королева-мать даже после смерти мужа в 1952 году, когда на трон взошла ее дочь Елизавета II.

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