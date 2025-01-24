В жемчугах и в элегантном платье с цветочным принтом: императрица Масако на мероприятии в Токио

Японская императрица выглядела нежно на мероприятии.
Император Японии Нарухито и его супруга – императрица Масако – вместе с другими членами императорской семьи посетили новогодние чтения стихов в Токио.
Масако продемонстрировала там нежный аутфит. Она выбрала для такого события элегантное закрытое платье макси жемчужного оттенка с цветочным принтом в тон. Аутфит Ее Величество дополнила белыми перчатками и веером.
В императрице была аккуратная прическа, макияж с черным карандашом на глазах, массивные жемчужные серьги в ушах, жемчужное ожерелье из трех нитей на шее и изящная жемчужная брошь, прикрепленная к наряду.
Император традиционно был одет в черный фрак, белую рубашку, черный жилет, светло-серый галстук и серые брюки в полоску. Обут Нарухито был в черные туфли.
Напомним, императрица Масако в платье цвета индиго появилась на лекции.
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