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В жемчуге и элегантной шляпе с бантом: японская принцесса Акико на выставке цветов

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
448
Время на прочтение
1 мин
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В жемчуге и элегантной шляпе с бантом: японская принцесса Акико на выставке цветов

Принцесса Акико / Фото: Getty Images

Принцесса Японии оценила цветочные композиции.

Японская принцесса Акико посетила выставку цветов Kanto & Tokai в Токио. Там она появилась в сдержанном аутфите.

На принцессе был белый топ и классический костюм серого оттенка, состоявший из приталенного жакета с округлым воротником и рукавами клеш, а также юбки-карандаша.

Принцесса Акико / © Getty Images
Принцесса Акико / Фото: Getty Images

Образ Акико дополнила элегантной шляпой с бантом. К лацкану жакета она прикрепила изысканную брошь с жемчугом, на шее у нее было жемчужное ожерелье, а в ушах – лаконичные серьги.

Черная сумочка и кремовые перчатки завершили лук японской принцессы.

Напомним, принцесса Акико – дочь покойного принца Микасы Томохито, являвшегося двоюродным братом почетного японского императора Акихито.

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Дата публикации
Просмотры
448
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