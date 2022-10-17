В жемчуге и платье цвета индиго: первая леди Германии на встрече с королевой Испании

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер принимали у себя в гостях, во дворце Бельвю в Берлине короля Испании Филиппа VI и его жену королеву Летицию.

Эльке Бюденбендер и королева Летиция / Фото: Associated Press

Первая леди для такого события выбрала платье миди цвета индиго, хорошо сидевшей на ее фигуре.

Наряд она скомбинировала с черными замшевыми туфлями. Шею Эльке украсила жемчужным ожерельем, а уши – элегантными серьгами.

Эльке Бюденбендер и королева Летиция / Фото: Associated Press

Королева Летиция тоже выбрала синий наряд, только на тон светлее. На ней было платье Carolina Herrera с пикантным вырезом в зоне декольте и с цветочными брошками из бисера на плечах. В руке она держала замшевую сумку на короткой ручке. Лук королева завершила синими туфлями и украшениями от Bulgari.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

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