В жемчужном наряде и на шпильках: пресс-секретарь Трампа в стильном аутфите вышла к журналистам

Кэролайн Левитт / © Associated Press

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Она предстала перед журналистами в стильном аутфите. На Кэролайн был костюм жемчужного цвета, который состоял из приталенного жилета с воротником, крупными пуговицами в тон и тонким поясом на талии, а также короткой юбки с небольшим разрезом на юбке.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Образ Левитт дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, макияж с глянцевым блеском на губах и красный маникюр.

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Кэролайн Левитт / © Associated Press

Уши пресс-секретарь украсила жемчужными серьгами-пусетами, а на руках были серебряные часы, браслет и кольца с камнями.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт на интервью пришла в твидовом мини-платье с короткими рукавами, серебряными пуговицами, джинсовым воротником и клапанами для карманов.