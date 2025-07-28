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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
545
Время на прочтение
1 мин

В жемчужном наряде и на шпильках: пресс-секретарь Трампа в стильном аутфите вышла к журналистам

Кэролайн Левитт в светлом костюме выглядела стройной и красивой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Она предстала перед журналистами в стильном аутфите. На Кэролайн был костюм жемчужного цвета, который состоял из приталенного жилета с воротником, крупными пуговицами в тон и тонким поясом на талии, а также короткой юбки с небольшим разрезом на юбке.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Образ Левитт дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, макияж с глянцевым блеском на губах и красный маникюр.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Уши пресс-секретарь украсила жемчужными серьгами-пусетами, а на руках были серебряные часы, браслет и кольца с камнями.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт на интервью пришла в твидовом мини-платье с короткими рукавами, серебряными пуговицами, джинсовым воротником и клапанами для карманов.

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Дата публикации
Количество просмотров
545
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