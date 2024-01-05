В жемчужном ожерелье и жакете с золотыми пуговицами: Урсула фон дер Ляйен приехала в Елисейский дворец

Фотографы запечатлели президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда она прибыла в Елисейский дворец после церемонии чествования покойного французского политика и бывшего президента Европейской комиссии Жака Делора, скончавшегося 27 декабря в возрасте 98 лет. Церемония прощания прошла во дворе гостиницы Инвалидов в Париже.

Урсулу фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Фон дер Ляйен была во всем черном. Она надела жакет с золотыми пуговицами и рукавами-фонариками, топ и брюки-клеш с кожаным поясом. Наряд политик сочетала с замшевыми сапогами на каблуках.

Урсулу фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула сделала укладку с прикорневым объемом, легкий макияж, уши украсила серьгами-гвоздями, а шею – жемчужным ожерельем.

Урсулу фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

На похоронах она была в черном пальто и перчатках.

Урсулу фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, на траурной церемонии побывали также президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон.

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