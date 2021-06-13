В жемчужном платье и с ярким аксессуаром: эффектный образ первой леди Южной Кореи

Ким Джонсук сопровождает мужа на саммите G7.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин со своей супругой Ким Джонсук приняли участие во встрече лидеров "Большой семерки". Их встретили на пляже отеля Carbis Bay премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Джонсон.

Мун Чжэ Ин и Ким Джонсук / Associated Press

Госпожа Джонсук продемонстрировала элегантный аутфит в жемчужном платье миди прямого силуэта, который она сочетала с туфлями в тон.

Борис и Кэрри Джонсоны, Мун Чжэ Ин и Ким Джонсук / Associated Press

Сверху на плечи Ким накинула синий шарф с разноцветной окантовкой – этот яркий акцент добавил ее образу эффектности.

Мун Чжэ Ин и Ким Джонсук / Associated Press

Первая леди сделала аккуратную укладку, накрасила губы коралловой помадой, украсила уши жемчужными серьгами, а руки – браслетами и кольцами.

Мун Чжэ Ин отдал предпочтение черном классическому костюму, белой рубашке и голубому галстуку.

Мун Чжэ Ин и Ким Джонсук / Associated Press

Напомним, в аэропорт Ньюквей, Великобритания, Ким Джонсук прилетела в черном приталенном наряде, который состоял из блузки и юбки миди с белой окантовкой. На талии была полоска, которая имитировала пояс, украшенная брошкой с камнями. В ушах у первой леди были золотые серьги, а в макияже акцент был сделан на красной помаде.

Мун Чжэ Ин и Ким Джонсук / Associated Press

Мун Чжэ Ин и Ким Джонсук / Associated Press

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