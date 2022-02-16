В жемчужном платье, с флагом и в объятиях мужа: Юлия Тимошенко выложила домашнее фото

В жемчужном платье, с флагом и в объятиях мужа: Юлия Тимошенко выложила домашнее фото

Народный депутат поздравила украинцев с Днем единения.

Юлия Тимошенко сегодня, 16 февраля, в День единения Украины опубликовала в Instagram домашнее фото с мужем.

Юлия Тимошенко с мужем / Instagram Юлии Тимошенко

На нем политик запечатлена в обтягивающем жемчужном платье длины миди с драпировкой спереди. Свой аутфит она дополнила любимой прической – низким хвостом с прикорневым объемом и выпущенными спереди прядями. Нежный макияж, оптические очки в черной оправе и французский маникюр завершили образ Тимошенко.

Юлия Тимошенко с мужем / Instagram Юлии Тимошенко

Рядом с Юлией Владимировной стоял ее муж. Он обнимал ее и держал украинский флаг. Он был одет в серое поло и черные джинсы.

"Мы с тобой одной крови – украинской!" – подписала фото нардеп.

Напомним, вчера, 15 февраля, Тимошенко в стенах парламента появилась в костюме весеннего оттенка – голубого. Наряд состоял из жакета с серебряными вставками по бокам и серебряными пуговицами, а также из юбки-карандаша. Костюм политик сочетала с черной водолазкой.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

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