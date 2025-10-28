ТСН в социальных сетях

В жемчужном жакете и платье-футляре: премьер-министр Японии на встрече с Трампом

Новый премьер Японии встречала у себя в гостях американского президента.

Алина Онопа
Дональд Трамп и Санаэ Такаити

Дональд Трамп и Санаэ Такаити / © Associated Press

Президент Дональд Трамп с рабочим визитом приехал в Японию, где во дворце Акасака в Токио встретился с новым премьер-министром страны Санаэ Такаити.

Премьер появилась там в элегантном жакете жемчужного цвета приталенного силуэта с накладными карманами и одной пуговицей и в бежевом платье-футляре. Наряд политик дополнила черными туфлями на каблуках.

Дональд Трамп и Санаэ Такаити / © Associated Press

Дональд Трамп и Санаэ Такаити / © Associated Press

Аутфит Санаэ дополнила стильной укладкой, нежным макияжем, жемчужными серьгами и ожерельем с жемчугом.

Дональд Трамп и Санаэ Такаити / © Associated Press

Дональд Трамп и Санаэ Такаити / © Associated Press

Трамп был одет в черный костюм, белую рубашку и свой любимый красный галстук.

