В жилете, брюках и шляпе: королева Мэри посетила открытие оленьего парка

Королева Мэри возобновила свои королевские обязанности после короткого частного отпуска с королем Фредериком X и их детьми.

На днях Ее Величество появилась на открытии оленьего парка в Копенгагене.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

52-летняя королева Мэри надела в этот день серый джемпер с узором Polo Ralph Lauren, стеганный жилет сверху от Seeland, брюки зеленого цвета Harkila espana portugal и завершила образ серой шляпой с широкими полями.

Королева распустила и слегка накрутила волосы, сделала макияж и нюдовый маникюр, а у нее на пальце сверкало несколько колец.

На открытии Дир-парка Мэри выпустила оленя и общалась с поклонниками.

В Instagram датского королевского дворца опубликовали больше снимков и написали:

"Дайрхейвен к северу от Копенгагена содержит многосотлетнюю историю пасущихся оленей – и сегодня была написана новая история, когда Ее Величество королева помогла выпустить двух оленей в новой части Дайрхейвена. Произошло это в связи с тем, что сегодня Дайрхейвен вырос на четверть, когда Йегерсборг Хегн был включен в состав крупной природной территории".

Королева Мэри / Фото: Getty Images

В связи с мероприятием королева также выступила с речью, после чего открыла монограмму Его Величества короля на красных воротах зоопарка. По традиции вензель ворот меняется при смене престола.

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Напомним, на прошлой неделе королева Мэри осмотрела караул во время мероприятия, посвященного 75-летию создания Национальной гвардии в Музее Свободы в Копенгагене.

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