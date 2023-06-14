Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В жилете и брюках-палаццо цвета фуксии: стильный аутфит пресс-секретаря Байдена

В жилете и брюках-палаццо цвета фуксии: стильный аутфит пресс-секретаря Байдена

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В жилете и брюках-палаццо цвета фуксии: стильный аутфит пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Карин Жан-Пьер любит носить яркие вещи.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый стильный образ на очередном брифинге в Вашингтоне.

Она появилась перед журналистами в белом жакете, розовом трикотажном жилете с черными пуговицами и брюках-палаццо цвета фуксии со стрелками. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Карин украсила шею красивым жемчужным ожерельем, а уши – жемчужными серьгами-пусетами. Фирменные кудри и макияж с розовой помадой завершили лук пресс-секретаря.

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в светло-голубом платье без рукавов и с запахом в верхней части, которое ей очень идет. 

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
364
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация