В жилете и брюках-палаццо цвета фуксии: стильный аутфит пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый стильный образ на очередном брифинге в Вашингтоне.

Она появилась перед журналистами в белом жакете, розовом трикотажном жилете с черными пуговицами и брюках-палаццо цвета фуксии со стрелками. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Карин украсила шею красивым жемчужным ожерельем, а уши – жемчужными серьгами-пусетами. Фирменные кудри и макияж с розовой помадой завершили лук пресс-секретаря.

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в светло-голубом платье без рукавов и с запахом в верхней части, которое ей очень идет.

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