В жилете и штанах с низкой посадкой: Иванка Трамп похвасталась тонкой талией и плоским животом

Дочь бывшего президента США поделилась новым селфи из отпуска. Где именно отдыхает, она не призналась.
Иванка Трамп опубликовала на своей странице в Instagram селфи, которое сделала в зеркале. На нем она предстала в довольно интересном образе в стиле вестерн.
На Иванке был черный укороченный жилет и черные брюки клеш с низкой посадкой, которые она украсила поясом с массивной металлической фурнитурой. В таком луке Трамп продемонстрировала тонкую талию и плоский живот.
Похоже, в таком виде Иванка собиралась кататься верхом на коне.
Напомним, в прошлый раз Иванка Трамп показывала эффектный аутфит в винтажном платье своей покойной матери, в которой она сходила на вечеринку.
Читайте также: