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В жилете и стильных брюках: леди Китти Спенсер сходила на теннис
Леди Китти Спенсер сходила на теннисный чемпионат, который проходит в Монако.
Старшая дочь графа Чарльза Спенсера поделилась фото с мероприятия в своем Instagram.
Леди Китти приехала на соревнования в молочно-белом коротком жителе и брюках с резинкой на высокой талией, у нее были распущены белокурые волосы, а на лице были солнцезащитные очки.
Китти Спенсер в марте прошлого года стала мамой и теперь реже появляется в светском обществе. В прошлый выход леди Китти посетила фотоколл X Aniversario Del Reto Pelayo Vida в одном из фешенебельных ресторанов Мадрида, где появилась в черном платье из шифона с V-образным декольте.