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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

В жилете и стильных брюках: леди Китти Спенсер сходила на теннис

Леди Китти Спенсер сходила на теннисный чемпионат, который проходит в Монако.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Старшая дочь графа Чарльза Спенсера поделилась фото с мероприятия в своем Instagram.

Леди Китти приехала на соревнования в молочно-белом коротком жителе и брюках с резинкой на высокой талией, у нее были распущены белокурые волосы, а на лице были солнцезащитные очки.

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер в марте прошлого года стала мамой и теперь реже появляется в светском обществе. В прошлый выход леди Китти посетила фотоколл X Aniversario Del Reto Pelayo Vida в одном из фешенебельных ресторанов Мадрида, где появилась в черном платье из шифона с V-образным декольте.

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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