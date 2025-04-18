В жилете и стильных брюках: леди Китти Спенсер сходила на теннис

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

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Старшая дочь графа Чарльза Спенсера поделилась фото с мероприятия в своем Instagram.

Леди Китти приехала на соревнования в молочно-белом коротком жителе и брюках с резинкой на высокой талией, у нее были распущены белокурые волосы, а на лице были солнцезащитные очки.

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер в марте прошлого года стала мамой и теперь реже появляется в светском обществе. В прошлый выход леди Китти посетила фотоколл X Aniversario Del Reto Pelayo Vida в одном из фешенебельных ресторанов Мадрида, где появилась в черном платье из шифона с V-образным декольте.

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Китти Спенсер / © Getty Images