В жилете Victoria Beckham и широких брюках: стильный выход королевы Рании

Ее Величество вместе с группой молодых предпринимателей посетила офис Flat6Labs Jordan в бизнес-парке King Hussein Business Park. Публикуя фото с этого визита, Рания написала в Instagram, что ощутила там огромную энергию и энтузиазм.

В этот день королева Рания была в молочно-белом удлиненном жилете от Victoria Beckham, добавив к нему льняную рубашку Max Mara и широкие брюки от этого же бренда. А также взяла с собой маленькую сумку Gucci с бамбуковыми ручками, которая так и называется Bamboo 1947. Ее стоимость составляет 3851 долларов.

У королевы были распущены волосы, а на ее лице был красивый макияж. Выглядела она, как всегда, великолепно.

В прошлый свой выход Ее Величество королева Рания вместе с мужем королем Абдаллой II посещала Императорский дворец в Токио.

Королева Рания с мужем Абдаллой II с визитом в Японии / Фото: Associated Press

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