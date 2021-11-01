В жилете из переработанного полиэстера: первый выход герцогини Кембриджской на саммите COP26

В жилете из переработанного полиэстера: первый выход герцогини Кембриджской на саммите COP26

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Глазго на 26-ю Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата и посетили первое мероприятие.

Королевская пара побывала в спортивном центре Alexandra Park Sports Hub, чтобы встретиться со скаутами со всего региона и узнать больше о кампании скаутов #PromiseToThePlanet. Миллионы скаутов со всего мира пытаются рассказать о последствиях изменения климата и призывают каждого бороться с ним.

Кейт и Уильям в Глазго / Associated Press

Герцогиня и принц встретились с Льюисом Хоуи - одним из амбассадоров кампании "На один шаг зеленее", который призывает шотландские школы не выбрасывать излишки еды, а готовить их них обеды для нуждающихся в экологичной упаковке. А также пара присутствовала на занятии для молодежи, демонстрирующем навыки, которым обучает молодежь скаутское движение для борьбы с изменениями климата.

Герцогиня Кейт / Associated Press

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Кейт выглядела шикарно, как всегда, и выбрала уютный стеганый жилет от бренда Ganni, который она сочетала с черными джинсами, черной водолазкой и своими любимыми ботинками See By Chloe. Этот жилет Кейт создан из 100% переработанного полиэстера. У герцогини были распущены и уложены локонами волосы, на лице был дневной макияж, а в ушах - очень маленькие золотые серьги-колечки. Принц Уильям был в синем джемпере, джинсах и голубой рубашке. Пара планирует устроить прием для ключевых участников инициативы Sustainable Markets Initiative, а также победителей и финалистов первой премии Earthshot Prize Awards.

Кейт и Уильям в Глазго / Associated Press

Напомним, 26-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата продлится с 31 октября в течение двух недель и завершится 12 ноября. Он должен был состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии COVID-19.

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Герцог и герцогиня Кембриджские на церемонии Earthshot Prize (8 фото)

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