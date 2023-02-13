В жилетке с глубоким вырезом на декольте: леди Амелия Виндзор на вечеринке

Леди Амелия Виндзор посетила на днях ужин в честь 10-летия AERIN Beauty в баре Harry's Bar в Лондоне.

Британская королевская особа достаточно часто выходит в светское общество. В этот раз на Амелии был черный гладкий жилет от Reformation за 175 долларов, сочетала она его с прямыми брюками и грубыми черными ботинками. А в руках держала ярко-розовую сумку от Samoe Samoe.

На шее у Амелии было золотое колье в виде цепи, на запястье – золотой браслет, она сделала ярко-красный маникюр, а на пальцах было много разных колец. Девушка распустила волосы, сделала легкий вечерний макияж, лишь немного подчеркнув глаза, и нанесла на губы полупрозрачный блеск.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Напомним, недавно леди Амелия была признана "самой красивой" королевской особой. Она является внучкой герцога Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы II, и внучатой двоюродной племянницей Ее Величества, а также троюродной сестрой принца Уильяма и принца Гарри.

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