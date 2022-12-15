В зимнем луке: принцесса Уэльская украсила елку в Вестминстерском аббатстве

В аккаунте принца и принцессы Уэльских поделились роликом и показали, как принцесса Кэтрин добавляет последние штрихи к рождественской елке перед вторым ежегодным праздничным концертом рождественских гимнов, который состоится сегодня, 15 декабря.

Накануне ее второго ежегодного концерта Royal Carols: Together at Christmas было выпущено новое видео, на котором 40-летняя принцесса Уэльская украшает праздничную ель в Вестминстерском аббатстве.

"Последние штрихи перед службой гимнов #TogetherAtChristmas", - говорится в подписи к видео в Twitter на странице принца и принцессы Уэльских. В видео играет веселая рождественская музыка, а принцесса Кейт с улыбкой украшает елку.

Она одета в теплый свитер Holland Cooper за 221 доллар, в котором уже ранее неоднократно выходила в свет (в нем мы видели Кэтрин во время участия в проекте, посвященном психическому здоровью детей). Также на Кейт были черные брюки от Roland Mouret стоимостью 655 долларов. У принцессы красиво уложены волосы, а на лице - естественный макияж.

Final touches ahead of the #TogetherAtChristmas Carol Service tomorrow pic.twitter.com/mixjI8d5TD — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 14, 2022

Сегодня во время концерта ожидается много гостей и членов королевской семьи. Мероприятие будет посвящено памяти королевы Елизаветы II.

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